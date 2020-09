0 Facebook Bollettino Coronavirus in Italia, 1326 nuovi casi e sei decessi nelle ultime 24 ore Cronaca 2 Settembre 2020 17:19 Di redazione 1'

Nuovo balzo dei contagi da coronavirus in Italia: 1.326 nuovi casi e sei decessi (due in meno di ieri) in 24 ore, ieri 1 settembre erano 978. Ora i contagiati sono totale 271.515. Le vittime sono 35.497.

È record di tamponi processati: ieri ne sono stati fatti 102.959 per un totale di 8.828.868. E’ quanto emerge dal bollettino diffuso dal ministero della Salute. Il 29 luglio scorso ne erano stati effettuati 99.108.