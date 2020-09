0 Facebook Diego contro il Napoli: “Non ricorda la vittoria della Supercoppa”. La risposta del club azzurro Calcio Napoli 2 Settembre 2020 13:52 Di redazione 2'

Il primo settembre 1990 il Napoli vinse la Supercoppa Italiana allo stadio San Paolo contro la Juventus. Gli azzurri giocavano come vincitori dello scudetto, i bianconeri come detentori della Coppa Italia. Il risultato fu un netto 5-1.

Ieri è stato il trentesimo anniversario di questa vittoria, a celebrarlo Diego Armando Maradona sui suoi profili social ma non dalla SSC Napoli. Questo ha fatto scattare la polemica con Diego che ha scritto: “Mi dispiace che la società attuale non ricordi questi risultati che ci resero grandi“.

Il club azzurro ha risposto attraverso un tweet: “Maradona ha ragione…Ci scusiamo con i tifosi e con Diego“.

Il post di Diego –

“Sono ancora in tempo. Oggi è il trentesimo anniversario della partita di Supercoppa del 1990, che vincemmo contro la Juventus per 5-1. Mi dispiace che la società attuale non ricordi questi risultati che ci resero grandi. Lo dico per me e per i miei compagni, che scrissero la storia del mio amato Napoli: Alemao, Baroni, Galli, Taglialatela, Renica e Silenzi. De Napoli, Careca, Mauro, Bigon, Maradona, Crippa e Ferrara. Francini, Rizzardi, Incocciati, Zola, Venturin e Corradini. Tutti grandi. Forza Napoli sempre!!! 💙”.

Il tweet del Napoli –

“Maradona ha ragione. Ci siamo dimenticati di ricordare la vittoria della Supercoppa contro la Juventus del 1990. Ci è sfuggita la data della ricorrenza. Ricordiamo tutte le date importanti come questa! Ci scusiamo con i tifosi e con Diego“.