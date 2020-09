0 Facebook Caserta, giovane positiva al Covid-19 viola quarantena e va al ristorante: denunciata News 1 Settembre 2020 16:25 Di redazione 2'

Una giovane positiva al Covid-19 ha violato la quarantena per andare al ristorante con la madre. E’ accaduto a Caserta, un episodio che ha indignato non poco la comunità e le istituzioni. La ragazza, non curante delle disposizioni previste in caso di contagio, è uscita correndo il rischio di contagiare altre persone.

La giovane è stata subito denunciata alla Procura e adesso si aspetta che la giustizia segua il suo corso. Sulla vicenda è intervenuto il direttore della ASL di Caserta Ferdinando Russo, che al quotidiano Il Mattino ha espresso tutto il suo disappunto rispetto a questo episodio: “Ne subirà le conseguenze. Violare l’isolamento perché non si hanno sintomi o si hanno sintomi blandi è gravissimo. I numeri che stiamo registrando erano previsti, nel senso che ci aspettavamo questa ondata di nuovi contagi al rientro delle vacanze. Finora siamo riusciti a contenere l’infezione. Azioni sconsiderate come quella di ignorare l’obbligo di quarantena rischia di mettere in ginocchio un sistema che fino ad ora ha funzionato”.

Russo ha poi lanciato un appello a tutti coloro sono infetti, spiegando come sia fondamentale rispettare l’isolamento: “Se uno o più positivi, consapevoli di esserlo, escono e frequentano luoghi di aggregazione come i ristoranti, avremo moltissime difficoltà poi a ricostruire la rete dei contatti diretti e a contenere l’espansione del virus”.