Il sindaco di Castellammare annuncia una vittma di Covid ma l'uomo è vivo Cronaca 1 Settembre 2020

Il sindaco di Castellammare di Stabia, Gaetano Cimmino, annuncia la morte per Covid di un cittadino ma l’uomo è vivo e parla con la figlia. La vicenda è accaduta ieri pomeriggio, l’uomo un 57enne che lavora come bidello in una scuola media della zona, da qualche gionro è ricoverato al covid center di Maddaloni.

Verso le 15:30 di ieri, nel gruppo dei docenti della scuola media, arriva la notiza del decesso dell’uomo a causa del Covid. “Vi comunico una notizia molto triste, si è appena spento un nostro collaboratore scolastico, che ieri sera è stato portato al Covid di Maddaloni ma non ce l’ha fatta“, questo il messaggio della dirigente scolastica Maria Giugliano.

Le parole del Sindaco

Poco dopo la notizia della morte dell’uomo inizia a circolare sui social. Il sindaco, dopo aver contattato l’Asl, conferma la triste notizia tramite un post sulla sua pagina Facebbok: “Ci giunge notizia che un cittadino positivo al Covid-19 è deceduto nella giornata odierna. Si tratta di un 57enne che nei giorni scorsi era stato prelevato dalla sua abitazione e portato in un Covid Center, dove il suo cuore ha smesso di battere”.

La famiglia scopre il decesso sui social

Tantissimi i messaggi di cordoglio per l’uomo e la notizia giunge anche ai familiari dell’uomo. Immediatamente la moglie dell’uomo chiama l’odpedale di Maddaloni per avere chiarimenti sulle sorti del congiunto e scopre che l’uomo è vivo e sta bene. “Siamo rimasti pietrificati – spiega la figlia Anna – mia madre stava per avere un infarto, poi ho avuto la lucidità di chiamare l’ospedale dove si trova mio padre. I medici ci hanno rassicurato che era in vita e siamo riusciti anche a parlare con lui. Così ho chiamato al Comune per dire che mio padre era vivo”.

La figlia: “Papà è vivo”

Per la preside e il sindaco ha commettere l’errore è stata l’Asl ma l’azienda si è difesa. Secondo i dirigenti dell’Asl 3, che ieri hanno provato a ricostruire la vicenda, l’uomo avrebbe ricevuto la notizia della positività all’interno della struttura di Maddaloni e quindi potrebbe essere stata l’Asl di Caserta ad aver allertato comune e scuola per comunicare il contagio. Una vicenda ancora tutta da chiarire.