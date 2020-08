0 Facebook Quando torna in tv Barbara D’Urso, Pomeriggio Cinque e Domenica Live pronti a ripartire News 31 Agosto 2020 13:15 Di redazione 1'

Barbara D’Urso è pronta a tornare in onda, la regina di Canale 5 dopo aver ricaricato le batterie con una bella vacanza, è già rientrata a Milano per rimettersi in marcia. L’aveva annunciato lei stessa qualche giorno fa e nella sua ultima storia ha pubblicato alcune riprese dal suo camerino a Cologno Monzese. Poi sono arrivate le foto e l’annuncio del conto alla rovescia.

Quando andrà in onda Pomeriggio Cinque

La prima puntata di Pomeriggio Cinque andrà in onda il prossimo 7 settembre, “stesso posto e stessa ora”. I numerosi telespettatori del programma non vedono l’ora di poter seguire le storie raccontate dalla D’Urso. Torna anche Domenica Live, interrotto per diversi mesi a causa del Covid -19, il contenitore domenicale dovrebbe riprendere domenica 13 settembre. Non mancherà anche il programma serale Live-Non è la D’Urso.

Barbara D’Urso torna in tv

La conduttrice napoletana poi sarà al timone del Grande Fratello Nip, uno dei suoi grandi cavalli di battaglia. Insomma anche quest’anno Barbara D’Urso dominerà il palinsesto di Canale 5 per una stagione che promette di essere di fuoco.