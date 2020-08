0 Facebook Rissa ad Avellino, si contendono il fidanzatino e si azzuffano per strada Cronaca 31 Agosto 2020 13:17 Di redazione 2'

Week end di violenza ad Avellino, dove un gruppo di adolescenti tra i 16 e 17 anni hanno scatentato una vera e propria rissa in pieno centro, a colpi di schiaffi, pugni e tirate di capelli. Le ragazzine furiose pare abbiano iniziato a litigare per un ragazzino conteso, scatenendo il panico e la curiosità dei presenti. Le Forze dell’ordine infatti sono intervenute sia per sedare la rissa, che per sgomberare il capannello di curiosi che si era creato nella zona.

Rissa ad Avellino, si contendono il fidanzatino e si azzuffano per strada

La vicenda è avvenuta fra viale Italia e via de Conciliis, una zona che spesso durante il week end si rende scenario di risse e movida violenta. Questa volta le protagoniste sono delle giovanissime che, tra ulra e schiamazzi, hanno scelto un modo sbagliato e sgarbato di trascorrere il sabato sera. La folta presenza di rappresentanti delle Forze dell’ordine nella serata di sabato ha permesso di intervenire subito lungo il tratto dell’isola pedonale di viale Italia, evitando che la situazione degenerasse.

Per fortuna non si sono registrate conseguenze serie. La rissa è stata sedata in poco dagli agenti e a loro carico non sono scattati i provvedimenti. Pioggia di multe invece per i presenti nella zona per il mancato uso della mascherina.