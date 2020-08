0 Facebook Barbara D’Urso presenta il fidanzato sui social, l’ironia della conduttrice napoletana News 12 Agosto 2020 18:15 Di redazione 1'

Barbara D’Urso si è divertita a scherzare un po’ sui social network. La conduttrice napoletana è molto attiva sui suoi vari canali e il più delle volte le piace giocare senza prendersi troppo sul serio. E’ il caso di una di queste serate estive in cui ha condiviso un’immagine con il commento: “Buona notte da me e dal mio fidanzato“.

Chi è il fidanzato di Barbara D’Urso

La frase lascerebbe presagire che la D’Urso abbia trovato un compagno quest’estate, ma in realtà altro non è che uno scherzo. La conduttrice, infatti, ha condiviso una sua immagine nel letto in compagnia di un peluche a forma di cane, che sarebbe il fidanzato a cui si riferisce.

Se qualche follower l’ha presa a ridere, di ben altro calibro sono gli attacchi nei confronti della conduttrice da parte di chi non ha perso occasione per criticarla.

Il post di Barbara D’Urso