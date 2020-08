0 Facebook Matrimonio con incidente nell’Agro-nocerino, sposa colpita da drone finisce in ospedale Cronaca 31 Agosto 2020 12:31 Di redazione 1'

Sventura nel giorno che sarebbe dovuto essere il più bello della sua vita. E’ accaduto ad Angri, dove una giovane sposa ha avuto un incidente durante la cerimonia a Vietri sul Mare.

Sposa ferita da drone nell’Agro-nocerino

Stava facendo alcune fotografie con il marito quando un drone l’è caduto in testa. Un brutto spavento che ha costretto la sposa a recarsi al pronto soccorso per una ferita. Trasportata all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore è stata medicata, per fortuna non si tratta di un trauma grave.

Secondo quanto riportato da Il Fatto Vesuviano, la giovane sposa dopo essere stata soccorsa è tornata alla cerimonia. Una volta aggiustato il trucco, ha ripreso i festeggiamenti con tanto di fotografie. La notizia è diventata virale sui social, in tanti hanno ironizzato sull’episodio e su come i due sposi avrebbero anche un altro motivo per non dimenticare il giorno delle proprie nozze.