0 Facebook Dramma in Campania, non risponde ai parenti: uomo trovato senza vita in casa Cronaca 31 Agosto 2020 17:28 Di redazione 1'

Sono stati i familiari a far scattare l’allarme. Dopo i ripetuti tentativi di contatto, e soprattutto in seguito al fatto che neanche i vicini sono riusciti a sentirlo o vederlo, sono stati chiamati i Vigili del fuoco.

Questi ultimi sono giunti sul posto ed hanno fatto irruzione nell’appartamento. Purtroppo i pompieri si sono ritrovati di fronte ad una triste scena: un uomo di 73 anni è stato trovato senza vita.

Inutile l’intervento dei soccorsi. Come riportato da Il Mattino i fatti sono accaduti ad Avellino in uno stabile sito in via Tagliamento.