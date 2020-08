0 Facebook Coronavirus in Campania, il bollettino dell’Unità di Crisi: 184 nuovi casi positivi Cronaca 31 Agosto 2020 17:30 Di redazione 1'

L’Unita’ di crisi della regione Campania ha reso noto che sono stati eseguuti 5.783 tamponi e i nuovi positivi sono 184 di cui 86 viaggiatori (35 casi dalla Sardegna, 51 da Paesi esteri).

Il totale dei positivi e’ 7.066 su 419.261 tamponi. Non si registrano nuovi decessi e il numero resta fermo a 445. Nessun nuovo guarito per cui il totale e’ sempre 4.412 (di cui 4.407 completamente guariti e 5 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti divenuti asintomatici ma ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione).

Il post di Vincenzo De Luca