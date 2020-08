0 Facebook Fa 600 km per togliersi la vita davanti al bar della moglie, uomo trovato impiccato in strada Cronaca 31 Agosto 2020 16:51 Di redazione 1'

Ci aveva già provato qualche giorno fa. Si era tagliato le vene e si era lasciato morire nella sua vasca da bagno. Per fortuna prima dell’estremo gesto aveva avuto una sconvolgente telefonata con la moglie.

Quest’ultima aveva allertato parenti, amici e soccorsi. In questo modo riuscì a scongiurare il peggio. Ma questa volta non è stata in grado di farlo. Così il marito, quasi ex, si è tolto la vita impiccandosi.

L’uomo, che stava attraversando un pessimo periodo do coppia che sarebbe culminato nella separazione, è partito da Teramo per raggiungere la moglie a Bolzano. 600 chilometri di viaggio per far terminare in tragedia la loro storia.

Come riportato da Il Mattino, la vittima ha deciso di farla finita davanti al locale della moglie.