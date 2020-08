0 Facebook Tragico impatto a Paestum, artista salernitano muore sbalzato dalla bicicletta Cronaca 30 Agosto 2020 13:42 Di redazione 2'

Tragico impatto a Paestum, artista salernitano muore sbalzato dalla bicicletta. E’ accaduto alle prime ore del mattino. Pietro Turco, artista salernitano di 67 anni, era in sella alla sua mountain bike, percorreva via Porta Giustizia, quando è stato travolto da un’ automobile.

Lo scontro è stato fatale. La Ford Focus, contro la quale ha impattato era guidata da una giovane di Campagna, che si è subito fermata per soccorrere l’uomo. Anche altri automobilisti si sono fermati e hanno allertato i soccorsi del 118.

In pochi minuti è arrivata l’ambulanza rianimativa della Croce Gialla di Agropoli, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. L’uomo al momento dell’incidente non aveva con se i documenti, quindi i carabinieri hanno dovuto rintracciare i familiari e avvisarli della tragedia.

La vittima

La vittima era molto conosciuta a Salerno, si chiamava Pietro Turco ed era un artista, un bravissimo pittore che amava anche suonare il pianoforte. Tantissimi hanno voluto ricordarlo con dei post sulla sua pagina facebook.

Sul luogo dell’incidente sono giunti gli agenti della polizia municipale di Capaccio Paestum, per i rilievi del caso.