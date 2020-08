0 Facebook Scoperta sospetta spia russa in servizio alla base Nato di Napoli Cronaca 30 Agosto 2020 15:34 Di redazione 2'

Ufficiale francese di stanza nella base nato Jfc di Napoli a Lago Patria, è stato arrestato con l’accusa di spionaggio per la Russia. Secondo le fonti dell’emittente Europe 1, si tratta di un colonnello francese, di origini russe. L’uomo ha 50 anni, e’ padre di 5 figli e parla correntemente russo.

Sarebbe stato visto insieme ad un agente dei servizi russi. Il tenente colonnello e’ stato fermato dalla Dgsi, i servizi di sicurezza francesi, una decina di giorni fa, al termine delle vacanze che aveva trascorso in Francia, proprio mentre si apprestava a rientrare in Italia. E’ stato denunciato e posto in stato di detenzione provvisoria nel carcere parigino della Sante’. Da Napoli mancava da alcune settimane.

La ministra della Difesa, Florence Parly. “Posso confermare – ha detto la ministra – che un ufficiale superiore è sotto procedimento giudiziario per attentato alla sicurezza. Abbiamo preso tutte le misure necessarie. Ora è necessario che la giustizia possa fare il suo lavoro nel rispetto della segretezza dell’istruzione”.