Modella di Gucci tra le 100 donne più belle del mondo. Scatta la polemica: "E' brutta"

Armine Harutyunyan, la modella armena di 23 anni, scelta da Gucci per le sue sfilate alla New York Fashion Week dello scorso settembre è stata inserita dalla casa di moda nella classifica delle 100 donne più sexy del mondo. Una fetta di pubblico però non è d’accordo.

Tra body shaming e normalizzazione dei canoni estetici quello di Armine è diventato un caso mondiale.

Un vero e proprio popolo di odiatori del web ha poleizzato sulla bellezza della donna, che è stata definita “brutta” e inadatta al mondo della moda. C’è chi ha persino utilizzato le sue foto per creare un meme e concludere “voi ci uscireste a cena?”.

Sicuramente Armine non corrisponde ai canoni delle modelle che sono apparse sulle passerelle negli ultimo 20 anni ma non è la prima volta che la casa di moda ricorre a scelte poco convenzionali per quanto riguarda l’aspetto delle sue modelle. L’intento è quella di sdoganare i canoni estetici fino ad ora imposti dalla moda stessa e cercare di normalizzare l’immagine della donna.