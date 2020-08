0 Facebook Dramma a Napoli, uccide il figlio disabile e spara alla moglie e altro figlio Cronaca 30 Agosto 2020 10:39 Di redazione 1'

Tragedia in famiglia a Napoli. Spara e uccide il figlio disabile, poi apre il fuoco anche contro l’altro figlio e la moglie. In via Nicolo’ Garzilli, traversa di via dell’Epomeo, un uomo e’ morto e un’altro e’ ricoverato in ospedale.

Poco dopo le due, un padre di 85 anni ha esploso diversi colpi di pistola contro il figlio piu’ grande, 47 anni, gravemente disabile. L’uomo poi ha rivolto l’arma contro il secondo figlio, 52 anni, che ora lotta tra la vita e la morte in ospedale, anche lui invalido, colpendolo al braccio.

L’anziano ha infine ha sparato anche alla moglie, ma non l’ha colpita. Dopo l’omicidio ha chiamato il 118 e la polizia. “Ho ucciso i miei figli”, ha detto prima di essere arrestato.