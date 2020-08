0 Facebook Schianto in moto a Secondigliano: muore ras del clan Di Lauro Cronaca 29 Agosto 2020 09:22 Di redazione 1'

Schianto fatale a Secondigliano. Gaetano Todisco, detto “’o ninno”, pluripregiudicato considerato vicino ai gruppi criminali del clan Di Lauro, è morto a seguito di un incidente in moto.

Schianto in moto a Secondigliano

Secondo una prima ricostruzione l’uomo stava percorrendo la strada di Secondigliano ad alta velocità quando si è andato a schiantare con il suo scooter contro alcune auto parcheggiate. E’ accaduto intorno alle due della notte tra mercoledì e giovedì, nei pressi di via Misteri di Parigi a Secondigliano. L’area del rione dei fiori anche soprannominato “terzo mondo”.

Muore ras del clan Di Lauro

Gaetano Todisco è deceduto sul colpo. Inutile l’intervento dei medici che hanno tentato di rianimarlo. Insieme a lui sullo scooter c’era anche un passeggero che ha riportato diverse fratture.

Le indagini

Non è chiara la dinamica dell’incidente. Sono in corso indagini delle forze dell’ordine e della Unità della Polizia municipale che si occupa di incidenti stradali. Todisco sarebbe stato molto vicino a Marco Di Lauro durante la sua latitanza. Nel 2012 Todisco fu anche vittima di un agguato in cui rimase ferito.