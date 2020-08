0 Facebook La nuova truffa online, ruba 11mila euro per acquistare un Rolex Cronaca 28 Agosto 2020 13:24 Di redazione 2'

Una nuova truffa online è stata scopera dalla Squadra mobile della Questura di Sassari. Portagonista un uomo di 35 anni di Frosinone, residente in Campania e con alle spalle numerosi precedenti proprio per truffa.

L’uomo si è finto operatore della Banca Intesa San Paolo per ottenere le credenziali di accesso al conto online di una donna e poi spillarle un bonifico da 11mila euro per un acquisto su internet di un orologio Rolex. In seguito alla segnalazione della signora raggirata, la Squadra mobile della Questura di Sassari, guidata dal dirigente Dario Mongiovi’, e’ risalita all’intestatario dell’iban destinatario del bonifico fraudolento, ha contattato la banca ricevente e ha fatto sospendere momentaneamente l’accredito.

Il raggiro

La donna raggirata, nel marzo scorso, aveva ricevuto un sms fasullo, che risultava inviato dal suo istituto di credito, la Banca Intesa San Paolo, con cui le veniva segnalato un accesso anomalo nel proprio conto corrente, con allegato un link https://www.conto-sicurezza.it /info/ sul quale accedere per ovviare al tentativo segnalato. La signora aveva quindi compilato tutti campi con i propri dati anagrafici e inserito anche il numero di telefono per essere ricontattata. Poco dopo la donna era stata contattata, con numero nascosto, da un sedicente operatore dell’anzidetta banca, che le aveva chiesto di entrare nel proprio conto corrente per verificare le presunte irregolarita’.

Al termine della telefonata la donna aveva fatto nuovamente accesso al suo conto corrente, appurando che ignoti avevano effettuato un bonifico di 11.000 Euro per l’acquisto di un orologio Rolex. Aveva quindi denunciato l’episodio in questura e oggi gli agenti della Squadra mobile hanno concluso le indagini identificando e denunciando il 35enne.