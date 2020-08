0 Facebook Elezioni regionali, la proposta di Storelli: “Realizziamo il Lungo Sarno, è un progetto possibile” Politica 28 Agosto 2020 13:00 Di redazione 2'

“Grazie ai fondi messi a disposizione dal presidente De Luca per le fognature dei comuni del bacino

del Sarno, le opere di disinquinamento e dragaggio del fiume più inquinato d'Europa sono ormai

avviate e alcune vicine alla conclusione. Dopo tutti questi sforzi, è ora necessario pensare a come

sfruttare le opportunità del fiume Sarno e salvaguardare la linea di costa di Torre Annunziata e

Castellammare di Stabia. Per i primi chilometri del fiume la mia intenzione è di avanzare una

proposta per la realizzazione di un parco naturale attrezzato per sport, passeggiate, svago e

divertimento nel rispetto della natura”. A dichiararlo è Rosalia Storelli, candidata alle elezioni

regionali della Campania del 20 e 21 settembre nella lista Europa Verde, a sostegno di De Luca

presidente.

Rosalia Storelli lancia, dunque, l’idea di un’area protetta che “avrà lo scopo di tutelare gli originali

assetti naturalistici, prevenire situazioni di sversamento e degrado ambientale, garantire la qualità

delle acque, valorizzare tutta l’area con attività di educazione ambientale. Questo progetto può

rappresentare un valore aggiunto per le tante aziende prospicienti il fiume in termini di marketing. E

poi, già vedo, ad esempio, i dipendenti delle aziende sostare al fresco del parco per la pausa

pranzo”.

Accanto al Parco, l'apertura dell'#EcoMuseo, un luogo per custodire i tesori della tradizione

fluviale, contadina e industriale della società del Sarno: “Questo permetterà di trasmettere alle

future generazioni la storia di un fiume venerato dagli antichi greci e romani. A me piace sempre

lavorare partendo dagli esempi: su questi temi guardo con molta attenzione il progetto Sentierelsa in

Toscana e quello del Parco fluviale del Controne”, aggiunge.