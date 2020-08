0 Facebook Cade dalla bici e batte la testa, bimbo di 9 anni in fin di vita al Santobono di Napoli Cronaca 28 Agosto 2020 13:44 Di redazione 1'

È in gravi condizioni un bambino di 9 anni di Contrada, località in provincia di Avellino. Il piccolo è caduto dalla bicicletta mentre giocava in giardino. Nel cadere il bimbo ha battuto la testa contro un muretto.

Immediatamente è scattato l’allarme con la chiamata ai soccorsi. I sanitari del 118, come riportato da Il Mattino, hanno provveduto al ricovero del bambino presso l’ospedale Santobono di Napoli. Il piccolo è ora in coma.

Il sindaco Pasquale De Santis in un post su Facebook ha scritto: “Forza piccolo Giuseppe, tutta Contrada è con te e con la tua famiglia. Al tuo risveglio organizzeremo una grande festa“.