Si chiamava Doriana Decimo la donna morta ieri a Napoli a causa del Covid-19. La vittima, aveva 57 anni, era professoressa che insegnava Storia dell’Arte alla scuola media Silio Italico di Fuorigrotta. La donna non aveva patologie pregresse e nessuno si sarebbe mai immaginato il tragico epilogo.

Chi era la donna morta di Covid a Napoli

I familiari della donna sono ancora sconvolti, la figlia Germana Rezzuto, in un’intervista rilasciat a Il Mattino ha raccontato il calvario della mamma e la disperazione per non aver potuto neanche stare vicino alla donna negli ultimi momenti.

Le parole della figlia Germana

“Mamma se n’è andata senza che le potessimo tenere la mano, senza poterle dare l’ultimo bacio. Aveva contratto il Covid, eppure non aveva manifestato tutti i classici sintomi della malattia. Ecco perché oggi mi sento di dire che questo morbo, sempre più subdolo e strisciante, non deve essere sottovalutato. E che ognuno di noi, a prescindere dall’età, deve rimanere vigile e capire che si ha di fronte un nemico oscuro, invisibile, ma pronto ad aggredirci“, così ha raccontato la figlia.

La donna aveva accusato sintomi influenzali già alla fine della scorsa settimana. Venerdì la febbre era tornata ed era stata trattata con tachipirina. Poi però ha accusato un improvviso malore ed è stata accompagnata dai familiari all’ospedale San Paolo per un’ecografia cardiaca dalla quale è stata riscontrata una miocardite.

La figlia ha raccontato che la madre sapeva di andare incontro alla morte: “Le ultime parole che ha rivolto a mio padre sono state: Sto morendo…”.

Il personale è intervenuto tuttavia la pressione è rimasta bassa. Quindi è stata trasferita d’urgenza all’Ospedale Monaldi di Napoli, dove le è stato fatto il tampone, come di prassi, per il ricovero. I tamponi obbligatori per i ricoveri avevano poi dato esito positivo al Covid-19.

La donna è stata quindi trasferita nel Covid Center dell’Ospedale del Mare dove è spirata poco dopo il ricovero.