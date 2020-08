0 Facebook Covid a Napoli, morta donna di 57 anni: non aveva patologie pregresse Cronaca 27 Agosto 2020 10:52 Di redazione 1'

Si registra un’altra morte in Campania, a causa del Covid-19. Si tratta di una donna di 57 anni, deceduta a Napoli. E’ accaduto nella notte tra il 25 e il 26 agosto. La vittima era una insegnante di Fuorigrotta e non aveva patologie pregresse.

Morta donna di 57 anni: non aveva patologie pregresse

La donna, secondo le prime ricostruzioni, aveva accusato sintomi influenzali già alla fine della scorsa settimana. Venerdì avrebbe avuto la febbre, ma sarebbe scesa grazie alla somministrazione di paracetamolo. Poi però ha accusato un improvviso malore ed è stata accompagnata all’ospedale San Paolo per un’ecografia cardiaca dalla quale è stata riscontrata una miocardite.

Il personale è intervenuto tuttavia la pressione è rimasta bassa. Quindi è stata trasferita d’urgenza all’Ospedale Monaldi di Napoli, dove le è stato fatto il tampone, come di prassi, per il ricovero. I tamponi obbligatori per i ricoveri avevano poi dato esito positivo al Covid-19. La donna è stata quindi trasferita nel Covid Center dell’Ospedale del Mare dove è spirata poco dopo il ricovero.

Si tratta del primo morto a Napoli città dal 17 luglio scorso.