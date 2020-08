0 Facebook Luana Rinone, scomparsa un mese fa: il disperato appello della famiglia Cronaca 27 Agosto 2020 23:56 Di redazione 2'

Nessuna notizia dal 31 luglio. Il dramma di Luana Rainone, giovane mamma di 31 anni, residente a San Valentino Torio, scomparsa da più di un mese e della quale non si hanno più notizie. I familiari sono disperati e continuano a fare appelli via social nel tentativi di avere notizie di Luana. A denunciare la scomparsa della donna è stato il marito.

L’appello dei familiari

La famiglia ha chiesto l’aiuto di tutti per avere informazioni su possibili avvistamenti o notizie che possano essere collegate alla 31enne. L’appello è quello di contattare i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, nell’eventualità che qualcuno sappia qualcosa. Qualsiasi indizio potrebbe risultare utile per capire che fine abbia fatto la donna e dove possa trovarsi in questo momento.

L’ultimo avvistamento

La ragazza è stata vista l’ultima volta il 23 luglio, alle 14 è uscita di casa, senza avvisare nessuno, per non farvi mai più ritorno. La procura di Nocera Inferiore sta, con il massimo riserbo, indagando sul caso e scavando nella vita privata della donna per tentare di ricostruire gli ultimi momenti della donna prima della scomparsa.

Interrogati amici e parenti

Sono stati interrogati amici e parenti, per capire se si tratta di un allontanamento volontario oppure possa essere coinvolta un’altra persona. Al momento la vicenda è al vaglio della polizia. A distanza di più di un mese dalla sua scomparsa, gli investigatori non escludono nulla, neanche le ipotesi peggiori.

Sulla pagina facebook della ragazza l’ultimo messaggio risale al 22 luglio ed è dedicato alla mamma deceduta. La famiglia sta vivendo giorni di profondo dolore e disperazione. Si invita chiunque sappia qualcosa a contattare i carabinieri.