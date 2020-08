0 Facebook Tampone anti-Covid anche per Belen Rodriguez: atterrata a Capri di ritorno dalla Spagna Spettacolo 28 Agosto 2020 08:44 Di redazione 1'

Tampone per Belen Rodriguez, la showgirl si è sottoposta al test per il coronavirus dopo essere arrivata sull’isola di Capri. La showgirl di ritorno da Ibiza e, come previsto dalle normative nazionali per chi rientra dall’estero, ha dovuto eseguire il tampone.

La Rodriguez è in attesa dell’esito che arriverà tra qualche ora. Al momento, si trova adesso in una villa in località Marina Piccola, in isolamento fiduciario.

La showgirl è arrivata nella notte all’aeroporto di Capodichino, dove si è sottoposta ad un primo controllo. Infatti il tampone è obbligatorio per chi rientra in Italia da Spagna, Croazia, Malta e Grecia. Subito dopo ha raggiunto Capri in motoscafo per raggiungere la località di Marina Piccola, dove c’è la villa nella quale risiederà per qualche tempo.

I sanitari dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 sono giunti alla villa per sottoporla al tampone, che sarà ora analizzato nei laboratori di Napoli. I riultati dovrebbero arrivare nella giornata di oggi.