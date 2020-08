0 Facebook Incidente a Succivo, 14enne in bicicletta investito da un’auto Cronaca 27 Agosto 2020 15:19 Di redazione 1'

Paura a Succivo, giovane di 14 anni investito da un’auto mentre andava in biciletta. E’ accaduto ieri sera, nei pressi del Parco di via Federico Garcia Lorca. Il giovane, come riporta edizionecaserta.it , è stato investito da una vettura mentre stava percorrendo la strada adiacente alla villetta.

L’impatto è stato violentissimo e il ragazzo nellaa caduta ha battuto la testa sull’asfalto. I passanti hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno trasportato con urgenza il ragazzo al pronto soccorso del Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta per accertamenti. Nell’incidente, il ragazzino ha riportato un trauma cranico la cui entità sarà valutata in queste ore.

Ancora da chiarire la dinamica del sinistro, sul luogo sono giunti i carabinieri per i rilievi del caso.