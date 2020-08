0 Facebook Dramma Treviso, improvviso malore in casa: muore 15enne fra le braccia dei genitori Cronaca 27 Agosto 2020 15:35 Di redazione 1'

Tragedia nel Trevigiano. Un ragazzo di 15 anni è morto dopo un improvviso malore in casa. La tragedia è avvenuta a Signoressa, il ragazzino si trovava a casa con i genitori papà Luigino e mamma Moira, quando è stato colto dal malore fatale. Secondo una prima ricostruzione Filippo Monego, questo il nome della vittima, si è accasciato al suolo.

I genitori hanno immediatamente allertato i soccorsi ma per il piccolo non c’è stato nulla da fare. I sanitari del Suem hanno tentato per più di un’ora di rianimarlo ma ogni tentativo di riprestinare le funzioni vitali del ragazzo è stato inutile. Ancora da verificare i contorni dell’episodio.

Pare che ha stroncare il regazzino sia stato un attacco d’asma. Filippo avrebbe compiuto 16 anni l’11 novembre prossimo.