0 Facebook Incidente a Polla, scontro tra moto e auto: morto un giovane di 22 anni Cronaca 27 Agosto 2020 11:55 Di redazione 2'

Drammatico incidente a Polla, nel Salernitano. Nella tarda serata di ieri, in via Annia a Polla, uno scooter e un auto si sono scontrati e un ragazzo è morto. La vittima di 22 anni di Pertosa, in provincia di Salerno, si chiama Pietro Lupo.

Scontro tra moto e auto: morto un giovane di 22 anni

Pietro era in sella alla sua moto quando si è scontrato con l’automobile con a bordo una coppia, il marito di sala Consilina e la moglie di Caggiano. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi del 118, chiamati dagli automobilisti di passaggio, e i vigili del fuoco del Distaccamento di Sala Consilina. Il personale sanitario, ha immediatamente trasportato al vicino presidio ospedaliero “Luigi Curto”, il giovane ma purtroppo non ce l’ha fatta.

Ferita anche la donna che viaggiava nell’auto

La donna che viaggiava nell’auto è rimasta incastrata nelle lamiere della vettura e per poterla liberare è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Anche lei è stata trasportata all’ospedale più vicino ma poi è stata traferita al Caradelli di Napoli, dove al momento è in prognosi.

Uno dei soccorritori ha accusato un arresto cardiaco

Sul posto dell’incidente il medico soccorritore del 118 ha accusato un arresto cardiaco. Il sanitario è stato ricoverato presso l’ospedale civile di Eboli. Sulla dinamica dell’incidente indagano i carabinieri della compagnia di Sala Consilina.