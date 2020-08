0 Facebook Il dolore per Rita, moglie di Antonio Polese. I tanti messaggi per lei: “Ci mancherai, aiutateci dal cielo” Cronaca 27 Agosto 2020 15:58 Di redazione 3'

I dipendenti della Sonrisa hanno voluta fare molte dediche speciali a Rita Greco, la vedova di Antonio Polese (Il Boss delle Cerimonie) scomparsa ieri all’ospedale Cotugno di Napoli. Questi i messaggi d’affetto più significativi:

“Insieme a Don Antonio, dateci una mano a portare avanti il vostro sogno e a stare vicini a Imma. Sarà dura ma non molleremo“, ha scritto e pubblicato – come riportato da Il Mattino – Gaetano Davide su Instagram. “Ci mancherai moltissimo ma l’unica cosa che ci consola e che riabbraccerai il tuo amato sposo“, ha invece postato su Facebook Ferdinando Romeo.

LA STORIA D’AMORE –

È di ieri la triste notizia della scomparsa di Rita Greco, vedova del Boss delle Cerimonie Antonio Polese. Fatale per lei il contagio causato dal coronavirus dopo il focolaio esploso nel ‘Castello’ della Sonrisa.

La donna è deceduta presso l’ospedale Cotugno di Napoli. Rita e Antonio si sono conosciuti giovanissimi. Da allora è stato sempre e solo amore, per loro e per tutta la famiglia Greco – Polese. “Ogni mattina riempiva la casa di fiori“.

Questo uno dei ricordi commoventi ed emozionanti che Rita Greco aveva del marito. Ora le loro anime e i loro cuori sono uniti anche in cielo per l’eternità.

Il cordoglio del Sindaco e l’addio a Rita Greco

Ai tanti messaggi di affetto e cordoglio per la scomparsa di Rita Greco, moglie di Antonio Polese noto come Il Boss delle Cerimonie, si è unito quello di Ilaria Abagnale Sindaco di Sant’Antonio Abate:

“Abbiamo tutti avuto modo di conoscere il suo modo gentile di fare, la dolcezza e la cortesia mostrata indistintamente a chiunque le si rivolgesse, anche nella più semplice delle circostanze. Donna di sani principi, gravava già diverse patologie debilitanti per il proprio fisico. Non le hanno permesso di combattere con forza fino alla fine quel nemico comune che ha coinvolto in un focolaio l’intera famiglia”.

“Lasciare i propri affetti durante una pandemia significa non avere l’opportunità di averli al tuo fianco, di saperli lì con te a tenerti la mano. È ulteriormente spiacevole sapere di dover fare un passo indietro, nel rispetto della tutela dell’incolumità pubblica, eppure è un atto dovuto che fa onore a chi accoglie il dolore nel silenzio della propria dimora e ferma il suo ripresentarsi. Siamo vicini alla famiglia Polese che purtroppo si ritrova ad affrontare una perdita così cara in una circostanza drammatica. Che Dio abbia in gloria la nostra cara Rita”.

IL LUTTO –

C’è un prima vittima causata dal focolaio esploso alla Sonrisa. E si tratta di una vittima illustre. Ad aver perso la vita, infatti, è stata la moglie (ormai vedova) di Antonio Polese, noto come il Boss delle Cerimonie.

La triste notizia della scomparsa della signora Rita Greco è stata data da Il Corrierino. La donna era ricoverata presso l’ospedale Cotugno di Napoli. Con lei c’è anche il genero Matteo. Le condizioni di quest’ultimo sono però migliorate.

Non c’è stato ancora, tuttavia, una comunicazione ufficiale da parte della famiglia Polese e del nosocomio napoletano sulla causa effettiva della morte di Rita Greco. La certezza è che la donna era risultata positiva al coronavirus dopo aver effettuato il tampone.