Tragedia ad Avellino, negativo a due tamponi muore di Covid pochi giorni dopo Cronaca 25 Agosto 2020

Una nuova vittima di Covid in Campania, la seconda di questa nuova ondata di contagi da coronavirus. Si tratti di un uomo di 69 anni residente a Santa Lucia di Serino, in provincia di Avellino che è deceduto stamattina. L’uomo era ricoverato nell’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati del capoluogo irpino , dov’era arrivato in gravi condizioni il 4 luglio scorso con diagnosi di Covid.

Negativo a due tamponi muore di Covid pochi giorni dopo

È la sua storia è molto particolare perchè l’uomo per ben due volte è risultato negativo al Covid-19, nonostante ne fosse affetto. Il 18 agosto aveva fatto due tamponi a distanza di 24 ore ed era risultato negativo ad entrambi. Era poi stato trasferito il giorno successivo, sempre intubato, in una camera di isolamento a pressione negativa del reparto di Rianimazione della palazzina centrale.

Secondo quanto si apprende l’uomo soffriva già di alcune patologie pregresse.