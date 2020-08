0 Facebook Il Bilionaire è un “focolaio”, boom di contagi: tanti i Vip a rischio. E’ polemica per Briatore News 25 Agosto 2020 15:35 Di redazione 4'

Boom di contagi tra i dipendenti del Bilionaire, sale a 63 il numero dei positivi. Oltre il propretario Flavio Briatore, ricoverato da lunedì all’ospedale a causa del Covid, c’è anche l’allenatore del Bologna, Sinsa Mihajlovic, che da qualche giorno è in isolamento domiciliare, senza sintomi.

Silvio Berlusconi aveva incontrato Flavio Briatori solo due settimane prima del suo ricovero. “Sono venuto a trovare il mio amico presidente: gli voglio tanto bene e lo trovo in forma. Bravo Silvio”, dice Flavio Briatore in un breve video pubblicato su Instagram. L’imprenditore aveva incontrato Silvio Berlusconi in Costa Smeralda: nel video nessuno dei due indossa la mascherina né rispetta il distanziamento sociale.

La Saredegna registra sempre più casi di positivi al Covid-19 e sono tanti i vip che hanno trascorso lì le vacanze ad essere positivi al coronavirus, come Aida Yespica, Antonella Mosetti, l’ex tronista di Uomini e Donne Nilufar Addati ma anche gli ex corteggiatori Giulia Latini, Andrea Melchiorre, Vittoria Deganello e Daniele Schiavon. Tutti in isolamento domiciliare.

Molte sono state le critiche mosse a questi e altri personaggi famosi per aver partecipato alle feste in spiaggia e aver fatto poco attenzione.ò Una critica in particolare è partita dalla giornalista Selvaggia Lucareli e diretta proprio a Flavio Briatore.

L’attacco di Selvaggia Lucarelli a Briatore

L’imprenditore fino a qualche giorno fa si batteva per la riapertura del suo locale. Il 17 agosto infatti il Billioner ha abbassato le saracinesche a causa dell’ordinanza che impone la chiusura delle discoteche. Oggi però proprio il propretario Flavio Briatore risultato positivo Covid ed è ricoverato in ospedale.

Selvaggia Lucarelli ha scritto un articolo pubblicato dal titolo ‘Tra pizza e focolai, l’anziano Briatore fa un’estate di m…’, pubblicato sul Fatto Quotidiano. Nel quale ribadisce quanto le feste in spiaggia e gli assembramenti nei locali abbiano incentivato la diffusione del virus.

La difesa di Sgarbi a Falvio Briatore e la polemica con Selvaggia Lucarelli

l termine “anziano” riferito a Briatore non è piaciuto a Sgarbi, che ha commentato così su facebook: “Ho incontrato ad Arbatax, in Sardegna, una giovane marinaia di 21 anni per la quale Selvaggia Lucarelli, che di anni ne ha 46, non è, come per me, una ragazza, ma un’anziana. Me ne parlava con quella riverenza che si deve alle persone di una certa età, quasi come una coetanea di Briatore. D’altra parte, la differenza di anni tra la ragazza di Arbatax e la Lucarelli, è la stessa che c’è tra la giornalista e Briatore. Tutto è relativo, dunque. Tra qualche tempo anche Selvaggia Lucarelli avrà l’età di Briatore. Possiamo solo augurarle che non le sia grave“.

La risposta della giornalista Selvaggia Lucarelli non si è fatta attendere, che sempre a mezzo social ha attaccato Sgarbi: ” “Caro Vittorio, ti ringrazio per la tua premura nel ricordarmi l’età, ma ti garantisco che la rammento benissimo, tant’è che io, a differenza tua, ho trascorso le mie vacanze in Molise, Abruzzo e Puglia, ben lontana da feste, vita sociale e assembramenti. Ho anche bevuto molta acqua e non sono uscita nelle ore più calde”.

“Noto invece che tu, a 68 anni suonati, ti ostini a voler fare la vita del ragazzo pur non avendo più né lo smalto né la lucidità per sostenere il ruolo del vivace aizzatore di folle -continua la giornalista-. Fossi in te, la mascherina ogni tanto la indosserei, e non solo perché fai parte di una fascia anagrafica a rischio, ma perché se allacciata ben stretta, impedisce di bofonchiare scemenze. Riguardo l’attenta scelta della foto da accompagnare al tuo post in difesa del tuo amico e coetaneo Briatore, mi tocca darti una brutta notizia. Se era tua intenzione colpirmi con la mia foto peggiore, devi sapere che quella foto era su un maxi-schermo alle mie spalle in una recente intervista a Domenica in con Mara Venier. La scelsi io, specificando che la volevo lì perché è spesso utilizzata dai miei detrattori convinti di procurarmi chissà quali ferite narcisistiche e invece a me fa allegria, perché mi ricorda quanto sia scema la vanità. Tutto questo per dirti, caro fomentatore stanco, che no, non è il virus ad aver perso virulenza come vai sbraitando: sei tu“.