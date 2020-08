0 Facebook Napoli, carabiniere salva bimbo di 10 anni: era in vacanza con i genitori Cronaca 25 Agosto 2020 16:00 Di redazione 1'

Sono le 13 ed in via dei Tribunali c’è molta gente. C’è chi passeggia tra i negozi o famiglie intente pranzare. Una pattuglia della Stazione Carabinieri San Giuseppe – in transito durante uno dei servizi disposti dal comando provinciale di Napoli volto a prevenire furti e rapine – ha notato che qualcosa non andava. Un bambino seduto al tavolo nell’area esterna del “Ristopeacheria la tana della sirena” in compagnia dei genitori – dei turisti romani – aveva degli evidenti problemi di respirazione.

Il piccolo (10 anni) non riusciva a respirare dopo aver ingerito del cibo. Non ha esitato un solo istante uno dei due Carabinieri che – attuando la manovra di Heimlich – ha salvato la vita del piccino riuscendo a far espellere il cibo incastrato in gola.

Il bimbo si è subito ripreso ed i genitori hanno ringraziato i militari che – per l’ennesima volta – hanno incarnato ciò che rappresenta lo spirito del Carabiniere.