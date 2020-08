0 Facebook Rissa allo Zoomarine, calci e pugni tra due famiglie napoletane all’ingresso del parco Cronaca 25 Agosto 2020 10:58 Di redazione 2'

Rissa allo Zoomarine, a Torvaianica, tra due famiglie napoletane. La lite è scaturita per futili motivi ed è degenerata in una vera e propria rissa, al di fuori i cancelli del parco acquatico. L’episodio risale al 22 agosto, ma essendo stato ripreso da qualcuno con il cellullare è finito nel web. Il video, diffuso da Welcome to Favelas, facendo il giro dei social nelle ultime ore.

Rissa allo Zoomarine, calci e pugni tra due famiglie napoletane all’ingresso del parco

Nelle immagini si vede l’accessa discussione tra due uomini che finiscono per prendersi a calci e pungi e i restanti membri delle due famiglie che tentano di separarli. Una donna, la moglie di uno dei due uomini, nel tentativo di separare i due uomini è svenuta. Non si sa se per lo spavento o a causa di una casuta. Fortunatamente sta bene, le sue condizioni non destano preoccupazione. La scena, violentissima, è avvenuta sotto gli occhi increduli di famiglie e bambini.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Torvaianica ma al loro arrivo la rissa era già terminata. Sono stati presi i nominativi dei presenti e sono in corso le indagini per capire se ci siano gli estremi per una denuncia o meno.