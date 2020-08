0 Facebook Coronavirus in Campania, aumentano i contagi ma la maggior parte sono asintomatici News 24 Agosto 2020 09:06 Di redazione 2'

In Campania boom di asintomatici. Sale notevolmente il numero dei contagiani, altri 138 riporta il dato di ieri. Per un totale di 724 nel solo mese di agosto. Si registrano per ora 4 guariti, 2 malati in terapia intensiva e un solo morto. C’è un evidente calo dei ricoveri rispetto al numero dei contagiati.

La maggior parte dei positivi sono asintomatici

A breve, come riportato da Il Mattino, ci sarà l’apertura del Loreto mare come Covid center. Arriveranno già questa mattina 8 persone, 4 in trasferimento dall’Ospedale del Mare e altri 4 da una comunità di migranti che sono sintomatici in isolamento.

Al momento sembra che rispetto alla precedente ondata, i nuovi contagi non abbiano bisogno di ospedalizzazione. Sono molti di più i positivi asintomatici e i casi di presentano come meno gravi rispetto al passato. La maggior parte dei nuovi contagi riguarda giovani di rientro dalle vacanze. In particolar modo i dati confermano che i positivi si registrano tra i vacanzieri di ritorno dall’estero e da quelli provenienti dalla Sardegna.

Le parole di De Luca

“Il dato conseguente ai controlli di oggi – 138 positivi – conferma l’importanza e l’efficacia della decisione presa dalla Campania, prima regione in Italia, di fare controlli obbligatori a chi rientra da fuori regione – avverte il presidente della Regione Vincenzo De Luca – a questo numero rilevante corrispondono, tuttavia, pochissimi ricoveri ospedalieri. In larghissima maggioranza ragazzi o giovani sintomatici, 133 su 138. Dobbiamo dunque continuare con assoluto rigore in questo lavoro di ricerca e isolamento dei positivi, finché non si esaurirà l’onda dei rientri, anche se questo comporta un enorme lavoro aggiuntivo – con rientri anticipati del personale – a carico del nostro sistema sanitario. Rinnovo l’appello alla responsabilità massima, e a segnalarsi alle Asl in caso di rientro da fuori regione e al Ministero della Salute perché si avvii ad horas un programma nazionale di screening prima che i nostri concittadini rientrino dalla Sardegna”.