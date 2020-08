0 Facebook Napoli in lacrime per Gianni, addio al giovane pizzaiolo e padre di famiglia Cronaca 24 Agosto 2020 14:04 Di redazione 1'

Un grande lutto ha sconvolto il centro storico di Napoli. In particolare, la tristezza ha avvolto il Rione Sanità. La notizia della scomparsa di Gianni Bacio Terracino, giovane pizzaiolo molto amato e conosciuto, ha gettato il quartiere nel più totale sconforto.

Gianni ha lasciato moglie e figli piccoli. Sempre sorridente, la passione per il suo lavoro e l’amore della famiglia. Gianno è ricordato come una persona in gamba e per bene. Tanti i messaggi di affetto e cordoglio per lui e la sua famiglia.

Eccone alcuni riportati da Teleclub: “Che triste notizia, non si può morire così giovane. Gianni era il classico lavoratore. Un padre sempre attento ed affettuoso. Napoli perde un suo grande figlio“; “Non ci posso credere come sia potuto succedere. Amico mio parlavamo spesso in chat, mi parlavi del tuo papà. Che la terra ti sia lieve“.