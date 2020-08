0 Facebook Dramma ad Afragola, donna trovata morta nella propria abitazione Cronaca 24 Agosto 2020 14:13 Di redazione 1'

Tragedia ad Afragola. Nel tardo pomeriggio di ieri è stato rinvenuto il cadavere di una donna, in una abitazione a traversa Mazzini. Il corpo, come riporta Nano TV , sarebbe stato trovato in avanzato stato di decomposizione.

I vicini della signora insospettiti dal forte odore che proveniva dalla casa dell’anziana. hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. Non si conosce la causa del decesso. Sono in corso le indagini per stabilire se si sia trattato o meno di morte naturale.