Tragico incidente in moto, Afragola piange Antonio: aveva 23 anni

Dramma nella cittadina di Afragola, Antonio muore dopo un incidente in moto. Il ragazzo, di Afragola, aveva 23 anni e si trovava in moto con la compagna, quando nella notte tra giovedì e venerdì è rimasto coinvolto nel sinistro a via Brin a Napoli, che gli è costato la vita.

Troppo gravi le ferite riportate da Antonio, che è deceduto in ospedale dopo il ricovero. Disperata la corsa in ospedale ma per lui non c’è stato niente da fare. La ragazza che era con lui è ancora ricoverata all’ospedale del Mare.

Afragola piange Antonio: aveva 23 anni

Antonio S. era conosciuto come kappa kappa, ed era papà di un figlio piccolo. La comunità di Afragola piange la sua scomparsa prematura e sul web sono apparsi tantissimi messaggi di cordoglio.

Messaggi per Antonio

Sui social sono tantissimi gli amici straziati dal dolore che hanno lasciato anche un semplice messaggio sulla bacheca del giovane. “Buon viaggio fratello, rimarrai sempre nel mio cuore”, scrive un amico, e ancora: “Sarai l’angelo più bello”, scrive un altro ragazzo. “Riposa in pace Kappakà” scrive invece un’amica, postando la foto di Antonio.