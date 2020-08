0 Facebook Bollettino Coronavirus in Campania, 138 nuovi positivi e 1 morto Cronaca 23 Agosto 2020 17:36 Di redazione 1'

Sono 138 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in CAMPANIA dall’esame di 4.135 tamponi. Sono 5.722 i casi di coronavirus registrati in CAMPANIA dall’inizio dell’emergenza, mentre sono 383.487 i tamponi complessivamente analizzati. Si registra un nuovo decesso legato al coronavirus: il totale dei decessi in CAMPANIA sale così a 441. Sono 4 i nuovi guariti, per un totale di 4.356. Sono 925 gli attualmente positivi in CAMPANIA: 862 in isolamento domiciliare, 61 ricoverati con sintomi e 2 ricoverati in terapia intensiva.