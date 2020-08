0 Facebook Due turisti italiani arrestati a Barcellona: accusati di aver drogato e stuprato due ragazze Cronaca 23 Agosto 2020 17:15 Di redazione 2'

Due giovani turisti italiani sono stati arrestati a Barcellona. La polizia catalana, i Mossos d’Esquadra, ha arrestato due turisti italiani di 23 anni con l’accusa di aver drogato e abusato sessualmente di due ragazze. La violenza sarebbe avvenuta a Barcellona.

Secondo quanto riportato oggi sul sito di La Vanguardia, i fatti risalgono al 16 agosto scorso. I due ragazzi sono stati arrestati giovedì scorso.

Secondo la ricostruzione della polizia, le due ragazze erano con un gruppo di amiche in un locale a Sant Adrià de Besòs, quando hanno cominciato a parlare con i ragazzi che sedevano in un tavolo accanto. La mattina successiva, le due giovani donne si sono svegliate a casa confuse e stordite, incapaci di ricordare cosa fosse successo la sera prima.

Cercando di ricostruire l’accaduto, entrambe hanno ricordato di essersi trovate completamente nude in un appartamento in compagnia dei due ragazzi che apparentemente erano in procinto di avere rapporti sessuali approfittando del loro stato di impotenza e smarrimento.

Nessuna delle due è riuscita a ricordare come fosse tornata a casa, anche se in seguito, hanno scoperto di aver utilizzato servizio taxi. Le due vittime si sono recate in un ospedale dove i medici hanno rivelato che entrambe avevano assunto involontariamente un farmaco contenente benzodiazepine.

Tramite i social la polizia è riuscita ad identificare i presunti responsabili: si tratta di due ragazzi italiani di 23 ann.