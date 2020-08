0 Facebook Belen Rodriguez e la sua estate di fuoco, i fan l’attaccano e lei sbotta Cronaca 23 Agosto 2020 13:56 Di redazione 2'

È un’estate di fuoco quella di Belen Rodriguez. La showgirl è da mesi nel mirino del gossip dopo la rottura con Stefano De Martino. Belen prova a dimenticare le sue pene d’amore trascorrendo il tempo in vacanza, con gli amici, il figlio Santiago e una nuova fiamma. Alcuni fan però non hanno apprezzato l’atteggiamento che la showgirl argentina sta avendo in questo periodo, tanto da attaccarla sui social per alcune foto che Belen ha postato, in cui mostra il lato B.

Belen Rodriguez i fan l’attaccano e lei sbotta

“Chissà tuo figlio cosa penserà di te una volta che sarà cresciuto“, si legge tra i commenti. Belen sbotta e attacca, “Mio figlio sa che donna sono“, scrive Belen. “E sa che sono una madre figa e in gamba. Chissà, invece, cosa penseranno i tuoi che passi giornate intere a scrivere m…ate”.

E così la showgirl zittisce tutti. Quando viene attaccato il suo ruolo di madre diventa una vera e propria iena. L’argentina infatti nonostante le delusioni, ha sempre messo il bene del piccolo Santiago, prima di tutto.

Il commento riceve molti apprezzamenti, anche se in risposta ci sono stati diversi fan che hanno replicato al gesto di Belen. “L’esempio? Ma se non ha mai lavorato un giorno in vita sua”. E poi: “Per questo non riesce a trovare un uomo adatto a lei”. Belen fiera continua dritta per la sua strada, pensando ad alleviare le sue pene d’amore, incurante di ciò che pensa la gente,