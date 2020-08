0 Facebook Spezia in A, assembramenti e bus scoperto. Napoli fece scalpore, ora nessuno parla Cronaca 21 Agosto 2020 13:48 Di redazione 2'

La Spezia promossa in serie A, folla di gente e bus scoperto per festeggiare e nessuno ne parla, quando tocco al Napoli, divenne un caso nazionale.

Napoli fece scalpore, ora nessuno parla

Cori, assembramenti e delirio in città, per festeggiare la promozione, in un momento in cui i contagi in Italia si stanno rialzando eppure i media non ne parlano, quando della festa per la vittoria del Napoli della Coppa Italia , so è parlò per settimane in tv e sui giornali.

Durante il match di ritorno della finale playoff tra Spezia e Frosinone i tifosi ovviamente non potendo stare allo stadio, si sono radunati fuori i cancelli per incitare i loro beniamini alla vittoria. Già qui si è registrato il primo caso di assembramento senza controllo. Al fischio finale si è scatenato un vero putiferio.

La Campania era a contagio zero, la Liguria no

Il pullman scoperto con i giocatori ha circolato tra le strade della città piene di gente, in contrasto con tutte le norme anti-covid. In questo momento in Liguria si registrano altri 31 casi positivi, mentre quando fu il Napoli a festeggiare la Campania era a quasi a contagio zero. La solita disparità di giudizio.