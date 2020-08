0 Facebook Incidente sull’Autostrada A30, coinvolte 8 auto: 4 feriti Cronaca 21 Agosto 2020 13:21 Di redazione 1'

Incidente sull’Autostrada A30 Caserta-Salerno. Questa mattina si è verificato un tamponamento a catena, nel tratto compreso tra Nola e il bivio con l’Autostrada A1, in direzione di Caserta, Da si apprende, sono 8 le automobili coinvolte nell’incidente.

Coinvolte 8 auto: 4 feriti

E’ di quattro persone il bilancio dei feriti. Sul posto sono accorse diverse ambulanze del 118, che hanno provveduto a trasportate i feriti in ospedale.

Oltre i soccorsi sono intervenuti anche gli uomini della Direzione di Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Stradale, per mettere in sicurezza i veicoli coinvolti e determinare l’esatta dinamica dell’incidente.

Ancora non si sa cosa abbia scatenato la catena di tamponamenti. Il traffico è stato bloccato per molto tempo per mettere le operazioni di recupero. Il tratto interessato dall’incidente è stato chiuso ed è stato riaperto soltanto da poco, facendo registrare 8 chilometri di coda.