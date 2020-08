0 Facebook Sesso sullo scoglio in spiaggia, i bagnanti li riprendono la scena News 21 Agosto 2020 17:21 Di redazione 2'

Follia in spiaggia. Due amanti danno sfogo alla passione, in pieno giorno e vengono ripresi con il cellulare dai bagnanti. E’ accaduto Torre Sant’Andrea, marina di Melendugno, in provincia di Lecce. La coppia è salita sullo scoglio più alto, Il Tagaluro, noto come la Sfinge del Salento, senza preoccuparsi dei presenti.

Coppia fa sesso sullo scoglio in spiaggia

A quell’ora la spiaggia era affollata di bagnanti, che hanno immortalato l’amplesso. Le immagini hanno prevedibilmente fatto il giro del web. L’identità dei due è ignota, anche perché dalle immagini non si vedono i volti. Non si sa se siano turisti o gente del posto.

I due sono saliti in cima allo scoglio ben sapendo di essere nell’occhio del ciclone. Difficile immaginare che non volessero essere notati dal pubblico di passaggio. O quantomeno non possono aver pensato di passare inosservati, salendo sullo scoglio più in vista.

Sul video sono in corso accertamenti e nel caso in cui i due amanti venissero rintracciati, dovranno pagare una multa molto salata. Quello di Torre Sant’Andrea è il terzo episodio bollente verificatosi quest’estate nel Salento: il primo è avvenuto alla discoteca Riobo,vicino alla scritta luminosa che sovrasta la pista da ballo, e il secondo a Gallipoli.