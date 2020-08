0 Facebook Bollettino Coronavirus, 947 positivi in 24 ore e 9 morti Cronaca 21 Agosto 2020 17:33 Di redazione 1'

Aumentano ancora i nuovi casi persone positive al coronavirus nel nostro Paese: oggi si contano 947 casi di contagio da Covid-19 in più (dato più altro dal 14 maggio), ieri erano stati 845 i nuovi positivi e 6 i morti. I casi totali salgono quindi a 257.065. In calo i tamponi: 71mila, circa 6mila in meno di ieri. Lo ha comunicato il ministero della Salute.

Nelle ultime 24 sono morte altre 9 persone a causa del coronaviurs, riporta ancora il ministero. Il bilancio sale così a 35.427 vittime. Sono 69 persone le persone ricoverate in terapia intensiva, una in più di ieri.

Le regioni più colpite sono Lombardia (174), Lazio (137) e Veneto (116), e solo due regioni, Basilicata e Valle d’Aosta, registrano zero contagi nelle 24 ore. Segnalano vittime Lombardia (6), Veneto (2) e Lazio (1).