Uccide il fidanzato dell'ex moglie tagliandogli i genitali e si suicida
Cronaca
21 Agosto 2020

Un crimine efferato, accaduto a Galizia in Portogallo. La notizia ha sconvolto tutti, circolando su vari siti web. Un uomo ha ucciso il fidanzato dell’ex moglie tagliandogli i genitali e poi si è suicidato.

Secondo quanto riportato dai giornali portoghesi, dietro il terribile omicidio/suicidio ci sarebbe un motivo passionale. L’uomo, separato dalla moglie, aveva scoperto della nuova relazione della sua ex compagna.

La donna che ha assistito a tutto, sarebbe stata prima legata dal marito ad una sedia con dei cavi elettrici e poi sarebbe stata testimone della terribile aggressione, che secondo le fonti includerebbe la mutilazione genitale. II marito è poi sfuggito, dopo aver lasciato la macchina parcheggiata vicino al ponte Rande, all’estuario di Vigo, si sarebbe gettato in mare.

L’uomo dopo l’omicidio si è tolto la vita

Diverse persone che hanno assistito agli eventi hanno dato avviso alla Guardia Civile, che insieme a Salvamento Marítimo ha organizzato un dispositivo di soccorso che ore dopo è riuscito a trovare il cadavere.

Il giorno dopo una pattuglia della Guardia Nazionale Repubblicana (GNR) del Portogallo che, ha visto l’auto parcheggiata malamente su una strada a Ponte da Lima e ha fatto dei controlli per risalire ai propretari. Dlle indagini ha scoperto che il veicolo apparteneva a una coppia si trovava da alcuni giorni in una casa rurale della zona. Una volta giunti nell’appartamento hanno scoperto il cadavere di un uomo, mutilato.

La donna,nel frattempo era riuscita a slegarsi e a scappare da una vicina. E’ stata portata in ospedale, in evidente stato di shock, e alle domande degli agenti ha indicato l’ex marito come il presunto autore dei fatti.