Bollettino Coronavirus in Italia, 642 nuovi positivi e 7 morti Cronaca 19 Agosto 2020

Sono di nuovo in aumento i contagi da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore, secondo quanto riporta il ministero della Salute, sono 642 le persone risultate positive, per un totale di 255.278 casi. Ieri i casi registrati in 24 ore erano stati 403.

Nelle ultime 24 sono morte altre 7 persone a causa del coronaviurs. Lo riporta il ministero della Salute. Il bilancio sale così a 35.412 vittime. Ieri i decessi erano stati 5.