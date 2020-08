0 Facebook Ambulanza soccorre una donna ferita e lascia a terra gli scarti della medicazione Cronaca 19 Agosto 2020 17:18 Di redazione 1'

Una vera indecenza che ha indignato il web. Operatori del 118 soccorrono un’anziana in pieno centro a Napoli e lasciano per terra il materiale della medicazione.

Nella foto che ha fatto il giro dei social si vedono garze e ovatta sporchi di sangue lasciati per terra dai soccorritori, dopo essere intervenuti in corso Vittorio Emanuele, per medicare una donna che era caduta in strada.

Il gesto di inciviltà è stato denunciato da un cittadino, S.C.m presente sul posto e che ha scattato la foto per testimoniare l’accaduto.

“Ho visto la donna seduta su una sedia e medicata dagli operatori – a riferito l’uomo a Il Mattino- poi mi sono allontanato per un impegno. Al ritorno non c’era più nessuno ma a terra, in mezzo alla strada, tutti i materiali che ho fotografato. Non c’è speranza per questa città se anche chi dovrebbe dare il buon esempio fa come gli pare”.