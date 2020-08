0 Facebook Stefano prova a riconquistare Belen: la risposta di lei su Instagram Spettacolo 19 Agosto 2020 16:39 Di redazione 2'

Stefano De Martino sbarca ad Ibiza e tenta di riconquistare Belen. La showgirl risponde all’ex marito con una storia su Instagram, nella quale appare rilassate e “serena”, come ha appunto scritto nella didascalia dello scatto. Dopo i difficili momenti che hanno fatto seguito alla separazione, non ha nessuna intenzione di tornare indietro.

Stefano sbarca ad Ibiza, dove Belen è in vacanza con gli amici

La rottura tra i due è arrivata come un fulmine a ciel sereno per i fan della coppia. I due tornati insieme dopo una lunga separazione sembravano in perfetta sintonia, tanto da parlare anche di un secondo figlio e invece, dopo il lockdown qualcosa è andato storto.

Belen non perdona e si gode l’estate con il figlio

Se Belen ha confidato ai suoi fan tutto lo sconforto per la fine del suo matrimonio, Stefano ha preferito invece non parlare. Forse il ballerino ha sempre sperato di poter tornare tra le braccia di sua moglie, come già è accaduto.

Infondo anche Maria De Filippi, che conosce la coppia da anni, ha ammesso che Stefano è sempre stato capace di farsi perdonare. “Stefano è un ragazzo molto particolare, ha la capacità di farsi perdonare l’imperdonabile, l’ha fatto anche con me: aveva avuto una storia anche con un’altra ballerina di Amici, me ne ha combinate da vendere…Questa volta con Belén non so come andrà a finire, può darsi però che tornino insieme, con lui non si sa mai. Perché Stefano fa il disastro e poi arriva con quella faccia lì, con quel sorriso lì, con quella parlata e tu lo perdoni”.

La showgirl argentina non sembra disposta a tornare indietro e perdonare l’ex marito. Ora sembra di nuovo serena grazie al figlio Santiago e all’amico Mattia Ferrari che è sempre accanto a lei.