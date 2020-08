0 Facebook Donna sequestrata e violentata per giorni da una coppia Cronaca 18 Agosto 2020 18:26 Di redazione 1'

Una donna è stata abusata e drogata per giorni da una coppia del Ravennate, con la scusa di una terapia di coppia per aiutarla a superare i problemi con il compagno. L’uomo e la donna che avrebbero dovuto aiutare la giovane l’hanno in realtà drogata, somministrandole cocaina per alcuni giorni e ne hanno abusato. È quanto sarebbe accaduto, tra il 17 e il 21 luglio scorsi, a una donna residente nei pressi di Lugo.

La coppia è stata denunciata

Per l’uomo è stato emesso un provvedimento di custodia cautelare in carcere per violenza sessuale aggravata anche di gruppo. Anche la compagna 34enne risulta indagata a piede libero per le stesse accuse. Secondo l’accusa avrebbero escogitato il piano per organizzare rapporti sessuali a tre.

Violenze sessuali e psicologiche

La vittima, soggiogata psicologicamente, ha riportato alcune bruciature ed ecchimosi probabilmente causate da un cucchiaio con una prognosi di 20 giorni. Sul fatto indaga la polizia del commissariato di Lugo assieme alla squadra mobile ravennate.