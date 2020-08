0 Facebook Follia a Caserta, picchia la moglie e accoltella il vicino che prova a difenderla Cronaca 18 Agosto 2020 18:11 Di redazione 2'

Follia a Caserta, un uomo ha picchiato la moglie e poi ha accoltellato il vicino che provava a difendere la donna. Un 43enne residente a San Marcellino, in provincia di Caserta, a seguito di un litigio in famiglia ha malmenato e minacciato di morte sua moglie. Il vicino sentendo il trambusto è intervenuto nel tentativo di difendere la donna dalla furia del marito ed è stato accoltellato dall’uomo in preda alla furia.

L’uomo ha tentato la fuga ma è stato fermato

Sul posto sono giunti i carabinieri che, dopo un tentativo di fuga, hanno bloccato l’uomo responsabile delle aggressioni. L’uomo, di origini albanesi, aveva lasciato l’appartamento prima dell’arrivo delle forze dell’ordine e si era infilato nella sua automobile per allontanarsi più velocemente dall’appartamento che divideva con la moglie. Dai militari è stato trovato con ancora in mano il coltello con il quale aveva inferto i colpi al vicino di casa.

La moglie è stata picchiata e il vicino ha ricevuto delle coltellate

Le due vittime sono state medicate dai medici del 118 giunti all’appartamento. La donna ha riportato contusioni alla testa, al naso e all’addome e una ferita lacero contusa al lobo auricolare sinistro; il vicino è stata invece medicato per ferite da arma da taglio.