In Campania mezzi pubblici gratis per gli studenti: come fare l'abbonamento
17 Agosto 2020

Abbonamenti gratis per i mezzi pubblici a tutti gli studenti. Riparte la campagna per gli studenti, tra gli 11 e i 26 anni residenti in Campania.

Dal 2016 i ragazzi possono usufruire di questa importante agevolazione. La Campania è stata la prima regione a proporre questa misura, che agevola moltissime famiglie.

Come fare domanda:

Come negli anni scorsi, potranno presentare domanda gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:

residenza in Campania;

età compresa tra gli 11 e i 26 anni compiuti;

iscrizione alla scuola secondaria di primo e secondo grado (medie e superiori) o all’università;

possesso della certificazione ISEE non superiore a € 35.000.

La richiesta dovrà essere inoltrata esclusivamente online attraverso l’apposita sezione del sito del Consorzio Unico Campania