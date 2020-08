0 Facebook Napoli, lite tra due pizzaioli finisce nel sangue: entrambi in ospedale Cronaca 14 Agosto 2020 18:14 Di redazione 1'

I titolari di due pizzerie hanno discusso per futili motivi e sono poi passati alle mani. E’ accaduto nel pomeriggio di venerdì in via dei Tribunali. Dalla lite la situazione è degenerata.

Lite tra pizzaiolo ai Tribunali

Durante la colluttazione, il padre del titolare della pizzeria “del Purgatorio” – 56enne – ha colpito il titolare della pizzeria “Al portico” – 58enne – con una coltellata alla gamba.

Il 58enne ha invece colpito l’altro alla testa con una pala per pizza. Entrambi sono stati portati all’ospedale Pellegrini. L’accoltellato è in fase di medicazione, le lesioni sono comunque lievi. L’uomo colpito con la pala per pizza, invece, ha ricevuto una prognosi di sette giorni. Indagini in corso dei Carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Centro per ricostruire l’esatta dinamica.